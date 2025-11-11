Предстоящая рабочая зима станет самой короткой более чем за 20 лет
Зимой россияне будут работать всего 56 дней из 90. Это самый короткий рабочий период за последние два десятилетия, сообщил ТАСС.
«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — сказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Новогодние каникулы продлятся 12 дней, включая 31 декабря 2025 года, который будет нерабочим.
Зимой 2004–2005 годов было так же мало рабочих дней, как и в предстоящую. Обычно в декабре, январе и феврале вместе 57–58 рабочих дней — даже в високосные годы. Самая длинная рабочая зима была в 2013–2014 годах — 59 дней.
«Зима в 2026 году дарит работающим гражданам очередной приятный сюрприз. За последние 20 лет рабочих дней в эту зиму будет меньше всего — всего 56. И хорошо. Как говорил Владимир Жириновский, мы живем в северной стране, люди должны больше отдыхать», — заметил Нилов.
Депутат пожелал, чтобы в суровую зиму россияне чаще находились дома в кругу близких людей, а не на работе.
Ранее россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце 2025 года. Правительство объявило, что 31 декабря станет выходным днем, поэтому на работу большая часть жителей выйдет только 29 и 30 декабря.