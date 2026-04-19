Селедочный апокалипсис произошел на Сахалине

Днем 19 апреля море на Сахалине выбросило на побережье большое количество сельди, берег стал похож на рыбный склад. О ситуации 360.ru рассказал местный рыбак.

«Это нормальное явление! Рыба подходит на нерест к водорослям, цепляет икру, она же липкая. Вода отлила, а рыба осталась. Это Сахалин!» — объяснил он.

Телеграм-канал Amur Mash уточнил, что ЧП произошло в районе Корсакова. На побережье вышли местные жители и начали собирать голыми руками морские дары.

Рыболовы на Сахалине не оставляют увлечения даже в экстремальных ситуациях. В феврале в Охотском море оторвалась огромная льдина и унесла с собой рыбаков. Однако мужчины отказались от эвакуации на вертолете МЧС и заявили, что не вернутся домой без улова.

Юрист Александр Хаминский предупреждал рыбаков об ответственности за ловлю в период нереста.