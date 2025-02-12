Часть рыбаков на Сахалине отказалась от эвакуации с дрейфующей льдины из-за рыбы

На Сахалине некоторые застрявшие на дрейфующей льдине рыбаки отказались от эвакуации из-за улова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что спасатели пытались эвакуировать дрейфующих в Охотском море мужчин, однако они заявили, то не собираются покидать льдину без улова.

В МЧС уточнили, что всего с дрейфующей льдины удалось снять 109 рыбаков. Спасатели вывезли 44 человека на вертолете Ми-8 и 65 – с помощью плавательных средств.