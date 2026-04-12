Рыбакам напомнили об уголовной ответственности за незаконный вылов

Юрист Хаминский: рыбакам грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушения

Любителям рыбалки за незаконный вылов водных биологических ресурсов может грозить уголовная ответственность. Об этом Lenta.ru сообщил юрист Александр Хаминский.

Правозащитник напомнил об ограничениях на ловлю рыбы в период нереста с 20 апреля по 20 июня.

Рыбакам нужно ловить одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега с общим числом крючков не более двух штук на орудиях добычи без использования лодки.

«Не допускается рыбалка с использованием химических и взрывчатых веществ, с применением сетей или электротока», — рассказал Хаминский.

Кроме того, нормативы определяют размер и массу вылавливаемой рыбы. Общее правило — не более пяти килограммов на человека в сутки.

В целом ограничения по России продлятся с 20 апреля по 20 июня, но некоторые регионы могут ввести собственные нормы. Особые правила действуют в Западном, Северном, Дальневосточном, Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Байкальском, Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском рыбохозяйственных бассейнах.

