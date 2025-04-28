«Сегрегация». Москвитину возмутила идея отправлять беременных школьниц в колледжи

Каждый человек вправе получить не только среднее, но и высшее образование. Это касается и беременных школьниц, отметила в беседе с 360.ru президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член общественной палаты России, ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина.

«Инфоповоды последних дней и последнего месяца просто поражают своей изощренностью и какой-то нелюбовью к школьникам. Насколько я помню, еще со времен моего детства или последних 100 лет в России всегда в приоритете доступность образования, и каждый школьник и каждый гражданин нашей страны имеет право на образование: на высшее, на среднее», — подчеркнула Москвитина.

Если человек хочет поступить в СУЗ, он имеет на это право. Но заставлять его получить только среднее образование, не окончив вуз, по мнению члена общественной палаты, — странная инициатива. Москвитина добавила, что беременная школьница также имеет право доучиться до 11-го класса.

«И так всегда и было. У нас что, такое большое количество беременных школьниц? Или зачем мы вообще это делаем? Это какая-то сегрегация. Они какие-то не такие?» — порассуждала Москвитина.

Собеседница 360.ru отметила, что с интересом наблюдает за тем, что происходит в информационном поле. Некоторые современные реформы буквально разделяют народ.

«И что мы будем иметь через 10 лет, если сейчас серьезно разделим школьников на тех, которые идут получать только техническое среднее образование, и есть некая будто бы элита, которая идет получать высшее образование. Какое мы получим общество: стабильное или все-таки разделенное? Поэтому есть вопросы, на которые пока, видимо, у органов власти нет ответов», — сказала она.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина назвала идею ввести в России бесплатное обучение в колледжах для беременных школьниц сомнительной. По ее мнению, своеобразное «поощрение» беременных школьниц направлено не на повышение демографии, а против традиционных духовных, нравственных и особенно семейных ценностей.