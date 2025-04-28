«Дети не должны воспитывать детей». В Думе выступили против поощрений беременных школьниц

Идея ввести в России бесплатное обучение в колледжах для беременных школьниц — очень сомнительна. Такое заявление в беседе с 360.ru сделала депутат Госдумы Нина Останина. По ее мнению, несовершеннолетнему трудно совмещать учебу с воспитанием ребенка.

«Я не знаю, о чем думал инициатор этого сомнительного документа. Хорошо, что эта общественная организация не является субъектом законодательной инициативы. Но пока ни одному депутату в голову не пришла подобная идея. Эта мысль высказывалась в Совете Федерации, но, к счастью, автор этой идеи Валентиной Ивановной Матвиенко была посрамлена», — подчеркнул депутат.

По словам Останиной, это уже не первая ине единственная идея из цикла инициатив, которые, по мнению их авторов, направлены на улучшение демографии в России.

«А по сути дела, они направлены на против традиционных духовных, нравственных и особенно семейных ценностей», — уверена собеседница 360.ru.

Останина подчеркнула, что ей даже не верится, что это инициатива председателя правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей. Депутат напомнила, что главная одна из главных ценностей — это семья, а в семье главное — дети.

«А дети по нашему гражданскому законодательству — это лица в возрасте до 18 лет, и до 18 лет на детей распространяются все меры государственной поддержки. Но вступать в брак гражданин в нашей стране может только с возраста 18 лет. В исключительных случаях разрешено право на брак с 16 лет», — напомнила она.

По ее мнению, «дети не должны воспитывать детей».

Ранее в некоторых регионах России начали выделять деньги беременным школьницам. Минтруд оценивает выплаты как меры вынужденной социальной поддержки.