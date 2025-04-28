В России предложили ввести бесплатное обучение в колледжах для беременных школьниц. С соответствующей инициативой в Госдуму обратилась председатель правления Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова, сообщил Life.ru .

По мнению общественников, предложение о бесплатном обучении в колледжах для беременных несовершеннолетних школьниц имеет ряд явных преимуществ.

Во-первых, создает условия для получения образования в ситуации, когда продолжение учебы может оказаться под угрозой. Это важно, поскольку образование повышает шансы на трудоустройство и финансовую независимость в будущем.

Во-вторых, такая поддержка помогает уменьшить риск социальной изоляции. Девушки могут оставаться частью образовательной среды, общаться со своими сверстниками и продолжать развиваться, что положительно влияет на их психологическое состояние.

Кроме того, женщина, получившая образование, обычно более осведомлена о том, как правильно ухаживать за ребенком и вести здоровый образ жизни. Это, в свою очередь, может положительно сказаться на здоровье будущих поколений.

«Такая законодательная инициатива позволит несовершеннолетним беременным со сроком не менее 12 недель родить ребенка приобрести необходимую для общества профессию по наиболее востребованным специальностям, прежде всего, техническим, устроиться на работу и обеспечить материальное благополучие собственной семье и ребенку», — отметили авторы обращения на имя председателя думского комитета по защите семьи, материнства и детства Нины Останиной.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что без финансовой помощи государства беременные школьницы не смогут обеспечить себя и будущего ребенка.