«Сбиваются в стайки в лесах». В Заксобрании Петербурга обсудили проблему квадроберов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Всеволод Беликов заявил, что обсуждение квадробики в соцсетях привело к пугающим последствиям. Его процитировала «Фонтанка» .

«Вот кто-то не знал, ничего не делал. Кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже сбиваются в стайки в лесах, надевают маски и бегают в поисках желудей, мухоморов и не знаю, чего еще», — рассказал он.

Недавно в Красноярске уволился учитель-квадробер, который прямо на уроках физики лаял, прыгал как заяц, сидел на стуле на парте и читал рэп. Примечательно, что администрация школы к его выходкам относилась с пониманием.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила родителям лечить детей-квадроберов любовью и заботой. По ее мнению, дети просто пытаются таким образом привлечь к себе внимание.