Прыгал и лаял на уроках. Учитель-квадробер уволился из красноярской школы

Shot: в Красноярске учитель-квадробер лаял и прыгал на уроках физики

В одной из красноярских школ учитель физики занимался квадробикой прямо на уроках. В ходе занятий он лаял, прыгал как заяц, сидел на стуле на парте и читал рэп, сообщил Telegram-канал Shot .

Педагог-квадробер проработал в школе год, а затем уволился по собственному желанию и стал работать репетитором. По данным канала, руководство школы не предъявляло учителю никаких претензий и называло его необычное поведение физкультминутками.

У мужчины есть свои каналы в Youtube и Telegram, где он публиковал домашние задания и помогал учащимся решать задачи.

Квадробика — популярная у подростков субкультура и вид спорта. Квадроберы имитируют поведение зверей: прыгают, лают и двигаются на четвереньках.

Ранее на российских маркетплейсах начали продавать корм для квадроберов. В его состав входят какао, сахар, сухое молоко и кокосовое масло. Одна 480-граммовая пачка похожего на корм для животных продукта обойдется примерно в 998 рублей.