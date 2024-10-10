Захарова объяснила родителям, как излечить ребенка-квадробера

Занимаясь квадробикой и наряжаясь животными, дети пытаются добиться внимания. Поэтому для того, чтобы отвлечь их, родителям следует проявлять к своим отпрыскам больше любви и заботы, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости» .

«Выходом может быть повышенное внимание и безграничная любовь к детям, которая позволит им не привлекать внимание к собственным проблемам вот таким способом», — сказала она.

По мнению Захаровой, явление квадробики не новое, перевоплощения в животных упоминались в народных сказках. Однако она назвала его небезобидным и заявила, что на Западе эта тема уже увязана с другими опасными, в том числе «гендерным безумием».

Квадроберы наряжаются животными и имитируют их поведение. «Известия» сообщили, что эта субкультура зародилась в Японии, но широкое распространение обрела позже в США. Политолог Алексей Ярошенко предложил признать это движение экстремистским и запретить в России.