Сбежал еще один. Основатель культовой российской группы получил гражданство другой страны

Музыкант объяснил, что гражданство Армении также получили и все члены его семьи. Намин рассказал и о покупке квартиры — он не уточнил, в каком именно городе обзавелся недвижимостью.

Продюсер и музыкант добавил, что планирует реализовать в Армении важные проекты в сфере культуры. При этом он признал, что полностью переехать в страну пока не удастся.

Стас Намин также рассказал, что впервые задумался о переезде в Армению в 1980 году. Однако помешал один концерт — его оценили в США, после чего, по словам музыканта, армянские спецслужбисты неформально закрыли ему въезд в республику.

Дед Намина — соратник Ленина, советский политический деятель Анастас Микоян. Стас Намин, помимо группы «Цветы», известен и как организатор крупных музыкальных фестивалей и театральных проектов.

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