Сбербанк назначил вице-премьером итальянского архитектора

Итальянский архитектор Ланфранко Чирилло стал старшим вице-президентом Сбера

Фото: РИА «Новости»

Итальянский архитектор Ланфранко Чирилло займет должность старшего вице-президента Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба банка.

«Блок „Строительство“ возглавит Ланфранко Чирилло — всемирно известный архитектор», — указали в сообщении.

«Строительство» создали для консолидации управления строительными проектами Сбера. Также представители Сбера отметили, что у Ланфранко есть огромный опыт и отличное чувство стиля.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, приход Чирилло в Сбер усилит строительное направление и позволит возвести множество современных и значимых для страны объектов.

В пресс-релизе также указали, что Ланфранко Чирилло является выпускником венецианского университета Ка-Фоскари. За его плечами годы проектирования и строительства разных архитектурных объектов как в России, так и за рубежом.

В первых числах июля Сбербанк поднял ставки по базовым рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, минимальные составили 19,5%.

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте