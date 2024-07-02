Сбербанк поднял ставки по рыночным ипотечным программам

Сбербанк со 2 июля повысил ставки по базовым рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, причем минимальные теперь составят 19,5%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Внесение изменений связано с ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России. При этом они не коснутся программ с господдержкой.

«Таким образом, минимальные ставки по базовым программам на „Домклик“ для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования — от 19,5%», — уточнила кредитная организация.

Пресс-служба банка уточнила, что ставки для ипотеки на загородную недвижимость и землю составят от 19,8%, на гараж, машино-место или кладовую — от 20%, по программам «Военная ипотека» и «Коммерческая ипотека» от 18,9% и от 21% соответственно. При этом размер ставки не будет изменен по ранее подписанным кредитным договорам.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предупредила, что застройщики не смогут обеспечить льготные ставки по ипотеке.