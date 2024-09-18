Сбер запустит оплату товаров 18+ по биометрии вместо паспорта

Сбербанк вместе с Единой биометрической системой (ЕБС) работает над запуском механизма, позволяющего оплачивать товары с маркировкой 18+ по биометрии клиента вместо предъявления паспорта. Об этом сообщил РБК .

Как заявил директор дивизиона «Биометрия» Сбера Олег Евсеев, пользователь ЕБС сможет подтвердить свой совершеннолетний возраст, даже если его счет будет привязан к другому банку.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что банк начал применять систему автоматического принятия решений для проектного финансирования застройщиков. Впервые это запустили в конце прошлого года. Теперь пользователи могут отправить заявку в личном кабинете и быстро получить консультацию по кредиту.