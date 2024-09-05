Сбербанк начал применять искусственный интеллект для кредитования застройщиков

Попов: Сбербанк стал применять ИИ для кредитования застройщиков

Фото: РИА «Новости»

Сбербанк стал применять систему автоматического принятия решений для проектного финансирования застройщиков. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что впервые это случилось в конце 2023 года. Теперь пользователи могут отправить заявку в личном кабинете интернет-банка и быстро получить предложение по кредиту. Если оно его устроит, то для последующего принятия решения понадобится не более пяти дней.

«В ситуации, когда клиент выразил решение скорректировать кредитное предложение банка, к отработке проекта подключается живой сотрудник», — объяснил Попов.

По его словам, такая тактика сократит общее время сделки по кредитованию девелоперского проекта на 20%. Выданных и одобренных таким образом кредитов насчитывается «уже десятки».

Ранее стало известно, что в конце июля Сбербанк подвергся самой мощной DDoS-атаке в своей истории. Она длилась 13 часов. Злоумышленники использовали инфраструктуру IТ-армии Украины и сторонние бот-сети.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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