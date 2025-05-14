Сарик Андреасян снимет сериал про Черкизовский рынок

Режиссер Сарик Андреасян решил снять сериал про Черкизовский рынок. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости кинопроизводства ».

По сюжету действие сериала будет происходить в конце 90-х. Картина расскажет о преподавателе математики, начинающем работать на самом крупном рынке Восточной Европы тех лет.

Алексей Гравицкий выступил креативным продюсером, а Даниил Азаров написал сценарий для проекта. Сериал увидит свет в 2026 году.

Ранее режиссер также сообщил подготовке к съемкам по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир». Сейчас проходят пробы на роли главных героев в картине. Андреасян признался, что пока не может делиться подробностями проекта, съемки начнутся осенью 2025 года.

Также Андреасян решил переснять историю о приключениях дяди Федора в деревне Простоквашино, созданную по произведениям Эдуарда Успенского.