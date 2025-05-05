Режиссер Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир»

Сарик Андреасян начал подготовку к съемкам экранизации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Об этом сам режиссер сообщил в Telegram-канале.

«Проводим пробы на главных героев! Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью», — рассказал кинематографист.

Жена Сарика, артистка Лиза Моряк, которая часто исполняет главные женские роли в его картинах, отметила, что Наташу Ростову сыграет не она.

В соцсети Моряк призвала подписчиков выдвинуть предложения о том, кто из российских звезд мог бы идеально подойти на эту роль. Интернет-пользователи привели в пример Стасю Милославскую и Елизавету Базыкину.

Ранее стало известно, что Андреасян решил переснять знаменитую историю о приключениях дяди Федора в деревне Простоквашино, созданную по произведениям Эдуарда Успенского. Певица Любовь Успенская высказалась против этого проекта.