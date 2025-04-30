Успенская не поддержала новую версию приключений дяди Федора в Простоквашино

Известный российский режиссер Сарик Андреасян решил переснять знаменитую историю о приключениях дяди Федора в деревне Простоквашино, созданную по произведениям Эдуарда Успенского. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, озвучившая маму дяди Федора в оригинальном мультфильме, не выразила интереса к новой версии. Об этом сообщил «Абзац» .

Она сказала: «Мне такое смотреть неинтересно. Современные режиссеры постоянно берут старые сюжеты. Свои придумать не могут или не хотят».

Большинство комментаторов, просмотревших трейлер фильма, согласны с мнением актрисы. Они назвали создателей нового фильма «творческими импотентами», обвинив их в копировании классических сюжетов.

Сарик Андреасян, который ранее конфликтовал с блогером BadComedian, продолжает попадать в неприятные ситуации. Недавно он вызвал критику, оскорбив память Андрея Тарковского и высказавшись против авторского кино. Общественность и творческие деятели отреагировали на очередной скандал с участием режиссера. Зрители, уставшие от множества его фильмов в прокате, призвали Андреасяна покинуть кинематограф.