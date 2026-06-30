Сегодня 04:27 Сапбординг в жару. Как подготовиться к заплыву и кому точно нельзя на доску Врач Кондрахин: сапбординг противопоказан психологически неуравновешенным людям 0 0 0 Фото: Cindy Riechau/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Центральную Россию пришло настоящее лето, а вместе с ним открылся сезон катания на сапбордах. Но это увлечение нельзя назвать безобидным, за месяц пропали несколько любителей досок. Как поплавать и не утонуть, специфика сапсерфинга в жару и фатальные ошибки отдыхающих — в материале 360.ru.

Ошибки при сплаве на сапборде Сапсерфинг хорошо вписался в летнюю программу россиян, так как для него не нужно большого количества экипировки, выхода к морю и высоких волн. Достаточно озера, надувной или ПВХ-доски спасательного жилета и свободного времени. Но эта простота и таит в себе опасность. В мае на реке Иртыш в Омске пропали 43-летняя сапбордистка и ее 40-летний сожитель, через несколько дней тела вынесли волны. В конце июня во время сплава по реке Ай в Челябинской области ушла под воду 35-летняя девушка. Она ударилась веслом о камни, упала и не справилась с сильным течением.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON / www.globallookpress.com

Перед выходом на воду нужно учесть много факторов, и часто люди пренебрегают ими. Об этом 360.ru сообщил организатор сплавов, походов, горнолыжных туров и авторских путешествий Иван Куликов. «Самая распространенная ошибка сапбордистов — это не брать с собой страховочный спасательный жилет на воду. Люди не смотрят на погоду, часто выходят, когда надвигается гроза, их, соответственно, уносит. Они, бывает, по два-три-четыре человека на одну доску залезают, все без жилетов», — сказал он. Подготовка к сапсерфингу: что взять с собой Первым делом при подготовке к заплыву Куликов посоветовал справиться о погоде. Причем прогноз нужно сопоставить с особенностями водоема — реки, озера или моря.

В зависимости от места, где вы катаетесь, погодные условия будут иметь разную степень важности. Например, на озере мы не можем кататься в грозу, когда над нами сверкает молния. Дождь не помеха, ветер частично не помеха, а вот гроза — уже нехорошо. На море бывают такие вещи, как отливы, приливы, течения. Иван Куликов Организатор туров

Обязательно нужно проверить снаряжение, убедиться, что нет утечек воздуха. Выбирая маршрут, следует учесть зоны судового хода, не приближаться к катерам. «Состояние человека имеет значение. То есть он должен быть в трезвом состоянии, в хорошем самочувствии, не болеть, никаких травм не иметь», — сказал он. Что взять с собой на сапбординг: спасательный жилет

головной убор

питьевую воду

заряженный телефон Во время заплыва собеседник 360.ru посоветовал пристегнуться к доске страховочным лишем и надеть спасательный жилет. Последний нужен всем, независимо от возраста. Особенности сапсерфинга в жару Заплывы проходят в любую погоду, даже в жару. Здесь, по словам Куликова, важна индивидуальная восприимчивость человека и должная подготовка: головной убор, солнцезащитный крем, достаточное количество жидкости.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON / www.globallookpress.com

«На некоторых людей, например, солнце очень сильно влияет, им становится плохо на открытом солнце. Таким людям, конечно, не рекомендуется сплавляться в жару. А если организм человека нормально переносит жару, то, в принципе, ничего страшного в этом нет», — сказал он. Вероятность теплового удара при катании на сапе ниже, чем солнечного, сообщил 360.ru кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Люди падают в воду и охлаждаются, зато получают двойную дозу солнечного облучения из-за отражения от поверхности воды.

С одной стороны мы получаем солнечный свет сверху, а с другой стороны — отраженный. То есть человек получает очень много солнечного света, поэтому и сгореть можно очень здорово. Андрей Кондрахин Врач-терапевт

Заработать солнечный удар можно даже ныряя, предупредил доктор. Мокрые темные волосы над поверхностью воды и под солнцем аккумулируют тепло на себя. «Самое важное, что нельзя игнорировать, это выраженное головокружение. У человека начинает двоиться в глазах, головокружение и подташнивание начинается. Скорее всего, он перегрелся, но этого не замечает по той простой причине, что он все время в движении», — сказал Кондрахин.

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

Недомогание постепенно усилится. Может появиться писк, шум или другие звуки в ушах, мушки в глазах, затем другие симптомы, вроде головной боли. Противопоказания для сапбординга: можно ли детям на сапы Формально не рекомендуется брать на заплыв детей младше 10 лет, об этом предупредил Следком Саратовской области. Фактически они участвуют в заплывах, но на короткие дистанции. «Дети тоже не очень сильно переносят жару. Я в основном с детьми не плаваю на какие-то дальние сложные маршруты. В основном это какие-то либо короткие маршруты, либо щадящие погодные условия», — сказал организатор туров Куликов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Решение за родителями, ведь они лучше знают, как их дети переносят жаркую погоду. Куликов посоветовал если и брать их с собой, то утром либо после 14-15 часов дня. Кондрахин напомнил, что на сапборд нельзя вставать после алкоголя. Кроме того, такой отдых противопоказан беременным, пожилым, несовершеннолетним и при проблемах с вестибулярным аппаратом. «Первое, это психологически неуравновешенным людям, первое. Второе, людям с алкогольным опьянением. Третье, это людям которые не достигли совершеннолетия, не умеют управлять этим предметом», — сказал врач. Наказание за ЧП на сапах Гражданскую, договорную, административную и даже уголовную ответственность несут прокатчики и инструкторы, сообщила 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова.

Фото: imago stock&people/imago stock&people / www.globallookpress.com

Именно на них лежит обязанность следить за исправностью инвентаря, информировать клиентов о рисках, особенно в жару, проводить инструктаж, позаботиться о жилетах, безопасном маршруте и времени заплыва, соблюдать требования законодательства и местных правил использования водных объектов.

Нарушителям грозят административные штрафы за нарушение правил использования водных объектов, водоохранных зон, правил плавания и требований безопасности, а также обязанность возместить вред жизни и здоровью клиентов и их имущество. Наталья Кубасова Юрист

Наказание за нарушение режима водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, когда катание на сапе фактически приравнивается к купанию в запрещенном месте, предполагает штраф до 4,5 тысячи рублей для физлиц по статье 8.42 КоАП России, нарушение правил охраны и водопользования водных объектов, например, сапсерфинг в запрещенных местах, создание опасности загрязнения или истощения водоема, — от 500 до двух тысяч рублей по статьям 8.13 и 8.14 КоАП России.

Фото: Paul Zinken/dpa / www.globallookpress.com

Организация катания в запрещенной зоне, игнорирование ограничений по акватории, высоте волны и других требований по тем же статьям, но для должностных и юридических лиц, обернутся куда боле серьезными последствиями — до 400 тысяч рублей штрафа и приостановлением деятельности до 90 суток. Штрафы за отсутствие спасательных средств в каждом регионе свои.

Серьезные травмы или гибель участников заплыва на сапах из‑за грубых нарушений безопасности, по словам юриста, правоохранители могут квалифицировать как причинение вреда или смерти по неосторожности. Такие ЧП грозят уголовной ответственностью.