Фейк: МЧС предложило ввести штрафы для сапбордистов

В Сети появилась информация о том, что МЧС якобы предложило ввести штрафы для сапбордистов. 360.ru проверил эти данные.

Фейк

Сапбординг представляет собой вид активного отдыха на воде, который заключается в неспешных прогулках по водоемам стоя на широкой длинной надувной доске. Управление осуществляется веслом.

Согласно данным из постов и статей, сапбордисты не соблюдают правила поведения на воде, выходят на досках на середину русел рек, где проходит фарватер судов, а также мешают работе спасателей. Многие сапбордисты пренебрегают средствами безопасности и не надевают спасательные жилеты.

Правда

В МЧС заявили, что сапборды не имеют отношения к маломерным судам. Они относятся к разряду водного инвентаря и поэтому ситуация с ними не входит в компетенцию Государственной инспекции по маломерным судам при министерстве.

Информацию об инициативе МЧС штрафовать сапбордистов выдернули из контекста интервью старшего госинспектора Центра ГИМС ГУ МЧС по Москве Александра Кажурова «Национальной службе новостей».

Кажуров отметил, что в ведомстве надеются на появление федерального закона, который отрегулирует деятельность организаций, предоставляющих услуги сапбординга. Документ также должен регулировать ответственность самих сапбордистов за нарушение правил поведения на воде.

По словам представителя ГИМС, федеральный закон позволит административно наказывать нерадивых любителей плавания на доске с веслом.

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