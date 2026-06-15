Врач Долгушкина предупредила, что тепловой удар может развиться из-за физических нагрузок в жару

Врач-методист краснодарского Центра общественного здоровья Марина Долгушкина поделилась в разговоре с «Краснодарскими известиями» важной информацией о том, как распознать тепловой удар и пищевое отравление, а также оказать первую помощь.

По словам специалиста, тепловой удар может развиться из-за длительного пребывания на солнце, физических нагрузок в жару или в душном помещении. Его признаками являются сильная слабость, головная боль, головокружение, покраснение кожи, учащенный пульс, температура выше 39 градусов, спутанность сознания и сонливость.

«Если человек долго был на солнце, мало пил, активно двигался, вероятность теплового удара выше, а это опасное неотложное состояние, без своевременной помощи поражающее нервную систему, сердце и почки», — объяснила врач.

Пищевые отравления летом чаще всего связаны с употреблением испорченных продуктов, таких как блюда с кремом, молочные изделия, морепродукты, мясо и салаты с майонезом. Для них характерны боли или спазмы в животе, диарея, многократная рвота и вздутие.

При заказе еды на дом стоит проверять, доставлена ли она охлажденной, не нарушена ли упаковка, нет ли постороннего запаха. Особенно осторожными нужно быть с роллами, морепродуктами, кремовыми десертами, блюдами с яйцами и майонезом. Если внешний вид или запах вызывают сомнения, от еды лучше отказаться.