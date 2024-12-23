Самым популярным желанием на Новый год у россиян стала победа в СВО
ВЦИОМ: самым популярным желанием на Новый год в РФ стало окончание СВО
Самым популярным новогодним желанием у жителей России стало завершение специальной военной операции. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ.
«Если бы россияне в этом году писали письмо Деду Морозу, то чаще всего ему бы встретилась одна просьба — окончание специальной военной операции нашей победой и восстановление мира (37%)», — заявили в центре.
На втором по популярности месте оказалось пожелание россиян здоровья и материальных благ. На третьем — снижение ключевой ставки.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 68% россиян верят, что 2025 год будет удачным для страны и для каждого лично. Также 53% опрошенных довольны уходящим 2024 годом.
До этого у жителей страны спросили о тратах на празднование Нового года. Выяснилось, что россияне в среднем планируют потратить более 62 тысяч рублей. Это на 16% выше, чем в прошлом году.