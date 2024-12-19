ВЦИОМ: 68% россиян верят в удачный 2025 год

Более половины опрошенных жителей России надеются, что Новый 2025 год будет удачным как для страны в целом, так и для них лично. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, ссылаясь на результаты исследования.
«Дельта в пользу позитивных прогнозов, позитивных ожиданий. 68% опрошенных считают, что будущий год будет весьма хорошим для них и их семей», — отметил эксперт.
По словам Федорова, 53% респондентов остались довольны уходящим 2024 годом. Россияне оценили его как хороший и спокойный период, добавил kp.ru.
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