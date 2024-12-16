Россияне планируют потратить на Новый год более 62 тысяч рублей

Россияне планируют потратить на празднование Нового года более 62 тысяч рублей, что стало историческим максимумом. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведенный по запросу РИА «Новости» .

Средняя сумма для празднования 2025 года на 16% или восемь тысяч выше, чем в предыдущем году.

Согласно опросу, более 13 тысяч россиян планируют потратить на новогодние яства, около 23 тысяч рублей на подарки и 26 тысяч на елки, турпоездки и прочие развлечения.

Подавляющее большинство респондентов планируют встречать Новый год дома, 5% опрошенных собираются в гости. Чаще всего Новый год в гостях планирует встречать молодежь.

«Ожидаемые траты на новогодние праздники растут ежегодно в среднем на одну пятую», — отметил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Результаты опроса показывают, что россиянам нужна морально-психологическая компенсация за напряженный уходящий год.

Исследование сервиса SuperJob показало, что каждый пятый россиянин не покупает подарки на Новый год. Тема подарков чаще волнует женщин, чем мужчин.