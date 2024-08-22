«Самый ранний полосатый флаг». Историк рассказал, как появился российский триколор

Российский триколор зародился еще на отечественном флоте более трех веков назад. В День государственного флага доктор исторических наук, председатель Геральдического совета при президенте России, главный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов рассказал 360.ru, как и когда в стране появился нынешний госсимвол.

По его словам, впервые сочетание цветов бело-сине-красного появилось на корабле при царе Алексее Михайловиче Романове. Для изготовления флага этого судна выбрали и выписали ткани белого, синего и красного цветов.

«Самый ранний полосатый флаг, который мы реально знаем, это флаг царя Московского, который датируется 1693 годом», — уточнил историк.

Вилинбахов отметил, что изначально триколор существовал для кораблей торгового и гражданского флотов. Потом эти флаги становились национальными, государственными.

«Этому флагу насчитывается более 300 лет. <…> Когда встал вопрос в 1990 году о государственной символике, еще при РСФСР, был предложен специальной комиссией бело-сине-красный флаг, который уже де-факто появился в августе 1991 года, и 22 числа он был внесен в Конституцию России как флаг нашего государства», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил вывешивать на фасады жилых зданий государственные триколоры. По его словам, флаги должны украшать дома и в будни.