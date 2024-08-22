Депутат ГД Колунов предложил вывешивать флаги России на жилых домах

В День флага России депутат Госдумы Сергей Колунов предложил украсить фасады жилых домов государственным триколором. Парламентарий уверен, что это следует делать не только в праздники, но и в будни.

«Действующее законодательство предусматривает, что государственный флаг должен вывешиваться на жилых домах только в дни госпраздников. Однако, на мой взгляд, необходимо заменить формулировку с „дней государственных праздников“ на „постоянно“. Патриотизм в людях развивает в том числе окружающий мир. Когда выходим из подъезда или идем по улице вдоль жилых домов, видим российский флаг, видим один из главных символов нашей страны, это чувство крепчает. Да и красиво это! Будем работать», — сказал Колунов.

День флага отмечают сегодня во всех городах Подмосковья. В библиотеках, парках и домах культуры проходят праздничные мероприятия, выступают местные артисты. Повсеместно проводят флешмобы. Например, в Балашихе более 100 человек развернули огромный триколор площадью 200 квадратных метров.

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