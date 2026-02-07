Зумеры-геологи поделились зарплатными ожиданиями

Зумеры-геологи рассчитывают на зарплату около 120 тысяч рублей

Россияне 18–24 лет, которые искали работу геологом, в 2025 году в среднем рассчитывали на зарплату около 119 тысяч рублей в месяц. Об этом РИА «Новости» рассказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса Авито Работы Андрей Кучеренков.

Наибольший рост интереса к профессии показывают две группы — соискатели 18–24 и 25–34 лет.

«Количество резюме выросло на 13%, при этом зарплатные ожидания достигли в среднем 118 692 рублей в месяц», — отметил Кучеренков.

В группе 25–34 лет резюме стало больше на 17%, а желаемый доход — около 121,3 тысяч рублей.

Речь идет о суммах, которые сами кандидаты указывают в резюме. Реальные зарплаты могут отличаться — в зависимости от опыта, региона и графика работы.

В январе Кучеренков рассказал о резком спросе на дворников. Средняя предлагаемая зарплата по таким вакансиям составляла около 94 тысяч рублей. Пик интереса со стороны работодателей в сфере ЖКХ был с декабря 2025 года по 11 января 2026 года.