Самое большое в мире Знамя Победы развернули на Саур-Могиле

Знамя Победы размером 65 на 35 метров в ходе торжеств ко Дню Победы развернули на мемориальном комплексе «Саур-Могила». Об этом сообщил ТАСС .

Мероприятия начались с возложения цветов к памятнику командиру отряда ополчения Донбасса Олегу Гришину с позывным Медведь. Гостей встретил оркестр Донецкой филармонии.

После этого участники мероприятия проследовали на панихиду по погибшим защитникам, затем шествие направилось к вершине мемориала для возложения цветов к Вечному огню.

На вершине участники растянули самое большое в мире Знамя Победы площадью свыше 2,2 тысячи квадратных метров, дав старт акции «Непокоренные».

«Маршрут составит порядка пяти тысячи километров, мы проедем от Брестской крепости, где также развернем Знамя Победы. Через 14 городов, двигаясь по Белоруссии и России, захватим путь от Пскова через Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Новороссийск, Керчь. Наше путешествие закончим в конце мая в Севастополе», — отметил руководитель проекта «Непокоренные» Владимир Скрипниченко.

Ранее памятник «Знамя Победы над Рейхстагом» высотой 15 метров возвели в Каракасе.