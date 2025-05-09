Памятник «Знамя Победы над Рейхстагом» высотой 15 метров возвели в Каракасе

Годовщину Дня Победы отметили в Венесуэле, Палестине и Бразилии

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Венесуэлы — Каракасе — возвели бронзовый памятник. В нем воплотили всемирно известную фотографию — Знамя Победы над Рейхстагом.

Композиция высотой 15 метров появилась в центре столицы, она олицетворяет дружбу России и Венесуэлы, а также признание вклада СССР в борьбу с фашизмом.

В Палестине также прошло торжественное шествие «Бессмертный полк». Проживающие здесь соотечественники традиционно устраивают уроки мужества, посвященные памяти героев ВОВ.

В бразильских Сан-Карлосе и Рио-де-Жанейро состоялись концерты, посвященные Дню Победы. Здесь прозвучали композиции российских композиторов и песни военных лет.

Ранее акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента» прошли в столице Бангладеш. Георгиевскую ленту длиной 80 метров пронесли по улицам Дакки.