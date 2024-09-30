Сальдо обратился к жителям и гостям Херсонской области

Губернатор Владимир Сальдо выступил на празднике в честь второй годовщины воссоединения Херсонской области с Россией. Он обратился к жителям и гостям региона.

Глава региона рассказал, как поменялась область за два года в составе России, и назвал выбор на референдуме единственно правильным.

Сальдо поблагодарил президента Владимира Путина и российских военных, сделавших воссоединение возможным.

«Самое главное, что мы душевно и духовно чувствуем себя защищенными», — подчеркнул губернатор.

В праздничную программу в Геническе, ставшем временной столицей региона, входят мастер-классы, выступления местных и московских коллективов, торговая ярмарка и многие другие события. Завершится все гала-концертом.