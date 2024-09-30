Праздник в честь Дня воссоединения с Россией начался в Геническе

В Геническе проходит большой праздник в честь двухлетней годовщины воссоединения с Россией. Одним из ключевых моментов стало развертывание на центральной площади города большого российского флага.

В программе праздника — выступления местных и московских коллективов, торговая ярмарка, мастер-классы и многое другое. Участвуют в мероприятиях военнослужащие, представители органов власти и молодежных организаций, а также простые жители города.

Завершится торжество вечером гала-концертом.

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю праздника назвал включение новых регионов в состав страны судьбоносным решением. Он поблагодарил жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей за стойкость, твердость и решительность.