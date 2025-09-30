Сальдо: за три года жизнь в Херсонской области изменилась в лучшую сторону

Вхождение Херсонской области в состав России стало началом новой истории для региона и привело к улучшению жизни. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Владимир Сальдо.

Он напомнил, что сегодня в регионе празднуется День воссоединения с Российской Федерацией. По его словам, за три года в области отстроили новые дороги, школы и детские сады. Власти создают условия для развития бизнеса и новые возможности для молодежи и старшего поколения.

Губернатор поздравил херсонцев с праздником и пожелал, чтобы каждый день приносил уверенность в будущем и гордость за родной регион.

«Сегодня вновь разворачиваем флаг России в Херсонской области — именно это показывает отношение жителей к выбору, сделанному три года назад», — отметил Сальдо.

Ранее с Днем воссоединения с новыми регионами россиян поздравил президент Владимир Путин. Он назвал возвращение Донбасса и Новороссии важнейшим решением, которое местные жители приняли на референдумах.