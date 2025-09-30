Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

«Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников <…> приняли важнейшее, судьбоносное решение — быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», — сказал глава государства.

Он напомнил, что бойцы сегодня защищают этот выбор, вся страна ведет праведную битву за любовь к Родине и единство исторической судьбы.

Народ сражается и побеждает, отстаивая коренные национальные интересы, русский язык, общую память, ценности, традиции, веру и культуру, подчеркнул Путин.

Россия 30 сентября отмечает День воссоединения с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями. По центральным улицам Видного в праздник проехала колонна автомобилей — это знак солидарности с жителями новых регионов.