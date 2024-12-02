Сайт Большого театра лег из-за атаки ботов в день старта продаж билетов на «Щелкунчика»

Проблемы с доступом на сайт Большого театра в день открытия продаж билетов на балет «Щелкунчик» связаны с атакой ботов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.

«Несмотря на временные трудности в работе сайта Большого театра и бот-атаки серьезных проблем не обнаружено», — заявили в театре.

В пресс-службе отметили, что на данный момент на «Щелкунчик» 17 декабря проданы 90% билетов.

Утром 2 декабря официальный сайт Большого театра оказался временно недоступен для посетителей в связи с большой нагрузкой после начала продаж билетов на балет «Щелкунчик».

Всего театр в декабре представит 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик», первый из них состоится 17 декабря в 19:00.

Ранее стало известно, что 31 декабря в 12:00 балет «Щелкунчик» Большого театра покажут в эфире Первого канала. Также в последний день года трансляцию «Щелкунчика» проведут на платформе «ВКонтакте» в 20:00.