Продажа билетов на «Щелкунчик» в Большом театре откроется 2 декабря

Стоимость билета на «Щелкунчик» в Большом театре стартует от 1250 рублей

Большой театр откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря в 10:00 на официальном сайте. Подробности о стоимости билетов опубликовала пресс-служба культурного учреждения в своем Telegram-канале .

Купить билет можно будет лишь на одну дату — 17 декабря в 19:00. Самые дешевые обойдутся в 1250 рублей, приобрести их смогут дети и молодежь от 14 до 22 лет. А на «места низкой ценовой категории» и для зрителей старше 60 лет они буду стоить 5000 рублей. Цены на билеты в «полной категории» начинаются от 5000 рублей.

В пресс-службе напомнили, что для покупки электронного билета нужно заранее зарегистрировать личный кабинет на сайте театра.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов призвал Минкультуры обратить внимание на стоимость билетов в Большой театр. Он назвал финансовую политику учреждения бессовестной.