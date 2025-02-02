Власти Латвии закрыли доступ к сайту «Артека» с территории страны, назвав лагерь угрозой национальной безопасности. Об этом директор международного детского центра Константин Федоренко сообщил в своем Telegram-канале.

«Латвия закрыла доступ к сайту „Артека“. Якобы мы создаем ложное представление о событиях в мире, а еще негативно влияем на различные группы общества, создавая угрозу национальной безопасности страны», — написал он.

По словам Федоренко, решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) его не удивило. Директор центра отметил, что в «Артеке» детей учат дружбе и обмену культурами народностей России и мира. Поэтому санкции не работают, а школьники все равно едут в лагерь.

Евросоюз ввел санкции против «Артека» в июне 2024 года. Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник заявил, что рестрикции ЕС в отношении лагеря говорят о деградации европейской политики.