То, что Евросоюз ввел санкции в отношении лагеря «Артек», говорит лишь о его неадекватности. Об этом радио Sputnik рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что обоснование внесения лагеря в санкционный список указывает на то, что политика ЕС деградирует, становясь все более необъяснимой.

«Ввели санкции против „Артека“, причем с таким объяснением, я специально посмотрел официальный сайт: „принимает детей из Украины, в том числе на незаконно оккупированных территориях“», — отметил Мирошник.

Он добавил, что дипломаты ЕС посчитали угрожающим место, где детям помогают восстановиться как физически, так и психологически.