Посол Мирошник заявил, что санкции против «Артека» говорят о неадекватности Евросоюза

То, что Евросоюз ввел санкции в отношении лагеря «Артек», говорит лишь о его неадекватности. Об этом радио Sputnik рассказал посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что обоснование внесения лагеря в санкционный список указывает на то, что политика ЕС деградирует, становясь все более необъяснимой.

«Ввели санкции против „Артека“, причем с таким объяснением, я специально посмотрел официальный сайт: „принимает детей из Украины, в том числе на незаконно оккупированных территориях“», — отметил Мирошник.

Он добавил, что дипломаты ЕС посчитали угрожающим место, где детям помогают восстановиться как физически, так и психологически.

«Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком

Французские выборы по украинскому сценарию. Black Bloc громит Париж

Более 1,3 млн человек посетили выставку трофейного оружия на Поклонной горе

Испугались кошмарить бизнес — теперь он кошмарит нас

Автоинспекция Подмосковья назвала самые частые причины ДТП

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте