Садовод раскрыл правила посадки пионов для пышного цветения

Пышность цветения пионов зависит от выбранного растения и правильной посадки. Об этом 360.ru рассказала председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник.

Также важна глубина посадки куста. При заглублении начнут загнивать корни, а если посадить слишком высоко — растение плохо приживется и цветение будет скудным. Заглублять нужно на три-пять сантиметров.

«Первое — это куст, который мы покупаем в питомнике. Смотрим обязательно, чтобы был здоровый, чтобы не было никаких признаков заболеваний», — поделилась эксперт.

Цвести куст начнет примерно через два, иногда через три года после посадки.

Важно уделить внимание освещенности, в полутени пион будет чувствовать себя не очень хорошо. Куст должен находиться на свету пять-семь часов в день. При этом освещение может быть искусственным, если недостаточно солнечного света.

Цветение пионов этого года закладывается сразу после их цветения в прошлом году, но подкормить кусты можно и в мае. Садоводы посоветовали в вносить в приствольные круги костную и рыбную муку.

