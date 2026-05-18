Садовод Самойлова посоветовала подкармливать пионы в мае двойным суперфосфатом

Май — время, когда пионы готовятся к цветению, и многие садоводы задаются вопросом, как сделать так, чтобы цветы были пышными и яркими. Садовод с 30-летним опытом, автор книги «Не просто огород» и популярный блогер Светлана Самойлова заявила URA.RU , что залог успешного цветения закладывается еще в прошлом году.

Цветение пионов этого года закладывается сразу после их цветения в прошлом году, то есть начиная с конца июня. То, каким будет цветение сейчас, зависит больше от работ и подкормок, которые вы проводили в прошлом году, чем от майских удобрений.

Если ваши пионы еще только в бутонах, особенно это касается сортов среднего и позднего сроков цветения, то еще не поздно их подкормить. Для этого можно использовать костную и рыбную муку.

«Вносим в приствольные круги пиона обязательно костную и рыбную муку. Если куст взрослый, то по 3–4 горсти: 2 горсти костной муки, 2 горсти рыбной муки. Равномерно распределяем и слегка заделываем в почву, заодно ее рыхлим. Но не рыхлите глубоко, чтобы не повредить корневую систему», — советует эксперт.

Также профессионалы из питомников подкармливают пионы в мае двойным суперфосфатом. Его можно вносить в сухом виде — гранулы дают долгое, постепенное питание, или в жидком виде — для быстрого эффекта.

Для профилактики болезней до цветения, как только появятся ростки пионов, эксперт рекомендует опрыскивание Фундазолом или препаратом Свитч.