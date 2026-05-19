Сегодня 15:09 Секреты пышного цветения пионов: чем подкормить и как уберечь от серой гнили Садовод Олейник рассказала, чем подкормить пион, чтобы летом он пышно цвел 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

Интересное

Болезни

Цветы

Лайфхаки

Сад и огород

Удобрения

Пионы — короли июньского сада, но их роскошное цветение зависит от правильной подготовки куста. Чтобы бутоны были крупными, а лепестки долго не осыпались, важен комплекс мер: своевременная подкормка, защита от болезней и умеренный полив. Какие удобрения продлят цветение, чем опасен перекорм азотом и как уберечь кусты от серой гнили, выяснил 360.ru.

От чего зависит цветение пионов Пышность куста пионов зависит во многом от места посадки, рассказала 360.ru председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник. Эксперт подчеркнула, что следует найти открытое и хорошо освещенное место, защищенное от сильных ветров и умеренно влажное. «Если посадить пион в полутень, то растение будет чувствовать себя не очень хорошо. Нужно, чтобы оно находилось на свету пять-семь часов в день. И это необязательно солнце: можно даже светильник рядом поставить», — объяснила садовод. Между кустами должно быть расстояние от 70 до 100 сантиметров, так как цветок не любит скученности. Кроме того, в случае заболевания одного куста недуг легко перекинется на другие растения.

Интересно Еще в питомнике состояние цветка следует проверить. Он должен выглядеть здоровым.

«Важно, на какую глубину сажать пион. Если посадить слишком высоко, то он будет непышно цвести, потому что плохо приживется, а если глубоко, то корни начнут быстро загнивать. Заглублять нужно на три-пять сантиметров», — объяснила эксперт.

Интересно После посадки куст пиона начнет цвести примерно через два года, реже — через три.

Цветку отлично подойдет почва с диапазоном pH шесть или семь, то есть ближе к нейтральной.

Фото: Фестиваль пионов в усадьбе Быково / Медиасток.рф

Как продлить цветение пионов Чтобы растение цвело летом пышно, следует позаботиться об этом уже весной. Для этого нужно подкормить кусты. Лучше выбирать удобрения с небольшим количеством азота: он хорош ранней весной, чтобы быстрее развивалась корневая система. Пышному цветению поспособствуют фосфор и калий. И если такому цветку, как роза, нужен, например, навоз, то в случае пионов он не подойдет, так как в таком удобрении большое количество азота, как и в перегное. Если подкормить пион большим количеством азота, у него будет много ярко-зеленых листьев. Однако есть вероятность, что корни могут сгореть: Олейник порекомендовала быть с навозом осторожнее.

Интересно Садоводы могут начать подготовку к пышному цветению в следующем году, не дожидаясь весны. Для этого осенью следует удобрять куст суперфосфатом и небольшим количеством калия.

Сразу после цветения, когда куст уже взрослый, следует срезать отцветшие бутоны. В противном случае пион будет тратить силы на образование семенной коробочки, а не на дальнейшее цветение. Очень важно не перелить растение. Пиону достаточно полива раз в неделю или пять дней, чтобы корни не загнивали. Поливать обязательно под корень и обильно. Также следует смотреть на погоду. Если есть осадки, то поливать можно еще реже.

Интересно Достаточность полива можно проверить, погрузив палец в землю: если сырая, значит, воды больше не надо. Еще один лайфхак — сжать почву в кулаке. Если она станет как пластилин — поливать больше не нужно, если рассыпается — можно полить еще.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Как защитить пионы от болезней О состоянии пиона следует позаботиться еще весной. Его следует внимательно осмотреть и срезать все больные веточки: Олейник посоветовала сразу же их сжечь, а не отправлять в компост, чтобы другие растения в саду не заболели. После этого куст нужно пролить, а листья — спрыснуть. Для профилактики болезней садовод порекомендовала обработку кустов бордоской жидкостью: она защитит растение от серой гнили и других заболеваний.

Интересно Бордоская жидкость — популярный контактный фунгицид на основе медного купороса и извести. Применяется для профилактики грибковых и бактериальных заболеваний растений.

«Иногда на листиках появляется серая гнильца. Это такие темные или серые пятна, иногда рыжеватые, напоминающие плесень или ржавчину. Пионы очень боятся этой болезни. Если увидели гниль на кусте, растение надо сразу же лечить: удалять побеги, на которых есть заражение, проливать и обрабатывать бордоской жидкостью или фитоспорином», — отметила Олейник.

Фото: Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Садовод объяснила, что рядом с пионами часто селятся муравьи, с которыми тоже нужно бороться, так как они разносят тлю (насекомые-вредители) и мучнистую росу (грибковое заболевание). Для борьбы с ними есть много препаратов в магазинах, можно выбрать любой, уточнила эксперт. «Если заметили тлю, то куст придется от нее лечить, необязательно его удалять полностью. Этих мелких существ может быть целая колония. От них помогают разные препараты, например, „Алатар“», — отметила Олейник. «Алатар» подойдет не только для борьбы с тлей, но и с другими вредителями, например, белокрылкой или колорадским жуком.