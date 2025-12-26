С шести утра в усиленном режиме. Последствия снегопада устраняют в Химках и Подольске

Сотни специалистов и десятки единиц техники вывели на уборку снега в Подмосковье

Первый масштабный снегопад обрушился на столичный регион с начала зимы. На улицы подмосковных городов вышли дворники и специальная техника. 360.ru выяснил, как борются с непогодой в разных округах области.

Химки

Начальник участка номер один городского округа Химки Александр Васильев рассказал, что еще перед снегопадом дороги обработали смесью соли и песка, чтобы люди не скользили.

«Сейчас с самого утра, с шести часов, в усиленном режиме мы убираем последствия», — добавил он.

На уборке задействовали 120 дворников и 23 единицы техники. Особое внимание уделяют лестницам и тротуарам. Когда улицы полностью уберут, Васильев ответить затруднился, поскольку снег продолжает идти.