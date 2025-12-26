С шести утра в усиленном режиме. Последствия снегопада устраняют в Химках и Подольске
Сотни специалистов и десятки единиц техники вывели на уборку снега в Подмосковье
Первый масштабный снегопад обрушился на столичный регион с начала зимы. На улицы подмосковных городов вышли дворники и специальная техника. 360.ru выяснил, как борются с непогодой в разных округах области.
Химки
Начальник участка номер один городского округа Химки Александр Васильев рассказал, что еще перед снегопадом дороги обработали смесью соли и песка, чтобы люди не скользили.
«Сейчас с самого утра, с шести часов, в усиленном режиме мы убираем последствия», — добавил он.
На уборке задействовали 120 дворников и 23 единицы техники. Особое внимание уделяют лестницам и тротуарам. Когда улицы полностью уберут, Васильев ответить затруднился, поскольку снег продолжает идти.
Подольск
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что снег убирают около 400 человек и более 50 единиц техники. При необходимости эту группировку можно увеличить в несколько раз.
«Приоритетное внимание уделяем социальным объектам — школам, детским садам, больницам и другим учреждениям», — добавил чиновник.
Он призвал с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.
Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что 26 декабря интенсивность снегопада в столичном регионе значительно снизится, и за день выпадет не более четырех миллиметров осадков. При этом температура воздуха будет держаться в районе нуля.
В пресс-службе столичного городского хозяйства предрекли снегопады до понедельника, местами ожидаются метель и усиление ветра.