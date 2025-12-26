Снегопады и метели задержатся в Москве до 29 декабря

Городское хозяйство Москвы: до 29 декабря в городе ожидается снегопад и метель

Снегопад продлится в Москве до 29 декабря, местами ожидается метель и усиление ветра. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы.

Коммунальщики призвали москвичей быть предельно внимательными на тротуарах и дорогах, а также не парковать машины под деревьями. Также жителям столицы рекомендовали перенести поездки на автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

«Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют регламентные работы в соответствии с погодными условиями», — добавили коммунальщики.

Специалисты вечером 25 декабря и ранним утром сегодняшнего дня убрали снег с проезжей части и пешеходных зон, а также провели противогололедную обработку.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в Москве снежный покров достиг 5-6 сантиметров, а в Подмосковье — 8-10. По его словам, в регионе выпало до 30% от месячной нормы осадков.