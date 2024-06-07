«С президентом пообщаться». Блогер «Алена, блин!» открыла свой стенд на ПМЭФ-2024

В Петербургском международном экономическом форуме приняли участие блогеры. Автор YouTube-канала «Алена, блин!» Алена Жигалова открыла свой стенд. Она рассказала 360.ru о специфике работы в интернете и назвала главную конкурентку за внимание зрителей.

«Приехала за крутым контентом. Вечеринки, приемы, презентации. И я была в ступоре — куда идти, курсируем целыми днями. <…> У меня есть собственный стенд, ко мне заходят звездные гости, потом будут выпуски», — рассказала блогер.

Жигалова успела побывать на VK Night, гала-ужине журнала «Москвичка», попасть в объектив журналистки Ксении Собчак и взять интервью у телеведущей Юлии Барановской. В разговоре с 360.ru она призналась, что мечтала встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Хотелось бы с президентом пообщаться, конечно. Надеюсь, это кто-то услышит, и моя мечта осуществиться. <…> Я всегда открыта к общению. Если Собчак мне предложит, но она исподтишка подкрадывается, снимает на каком-то стенде», — заявила она.

Рассуждая о своей профессии, Жигалова заявила, что журналистики больше нет — ее заменили соцсети. По ее словам, стало сложнее бороться за эксклюзивы.

«Я не боюсь блогеров, что они меня обгонят. У меня 250 интервью, ну попробуйте обгоните меня. Поэтому Собчак и „Алена, блин!“ — два основных интервьюера. Но вот у меня больше интервью, я круче», — сказала она.

Сама Собчак тоже пообщалась с 360.ru. Она пожаловалась на засилье интервьюеров и нехватку спикеров, которым пришлось курсировать между каналами.