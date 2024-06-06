Приграничные регионы Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских боевиков. Журналист Ксения Собчак запустила проект для помощи переселения жителей пострадавших населенных пунктов. В интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме она рассказала, что помогла переехать 200 семьям, за которыми продолжает следить.

Собчак подчеркнула, что свой проект финансирует из личных средств и подключила к нему многих друзей.

«Люди лишаются своих домов, кому-то страшно жить, у кого-то выбивают стекла. Не всегда на государственном уровне можно справиться с таким потоком желающих уехать. Наш проект по Белгородской области просто помогает этому процессу», — заявил она.

Журналист добавила, что до сих пор получает письма от жителей, которым помогла уехать, и старается держать их ситуацию на контроле, чтобы помогать дальше.

Отвечая на вопрос о том, что, несмотря на благотворительную миссию, отношение части россиян до сих пор остается к ней негативным, Собчак подчеркнула, что просто не обращает на это внимание.

«Мне важно, как я сама к себе отношусь. Я делаю те вещи, которые считаю правильными. Я никогда не прогибаюсь под общественное мнение, и, наверное, поэтому общественное мнение может быть чем-то недовольным», — пояснила собеседница 360.ru.

Она подчеркнула, что убеждена в одном: человек должен делать в то, во что верит. А то, что это кому-то не нравится, не должно становиться проблемой.

Во второй день ПМЭФ-2024 Ксения Собчак стала ведущей сессии, посвященной финансовым технологиям и спору банков и маркетплейсов, которые запустили собственные инструменты платежей для клиентов. Она подчеркнула, что спор между кредитными учреждениями и интернет-площадками оказался настолько жарким, что даже полетели искры.