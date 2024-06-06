Собчак заявила о кризисе формата интервью на YouTube

Популярность плохо сказалась на формате интервью, которые публикуют на YouTube. На огромное количество авторов не нашлось достаточного числа спикеров. В результате одни и те же люди ходят по каналам и отвечают на одни и те же вопросы. Об этом 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала журналист Ксения Собчак.

Она подчеркнула, что интервью для нее базовый жанр, в котором журналист работает уже 15 лет. Собчак казалось, что он может быть вечным, потому что общение двух людей всегда интересно зрителям.

«К сожалению, в последнее время этот жанр скомпрометирован тем, что просто огромное количество так называемых интервьюеров и одни и те же спикеры, которые уже походили по всем. Есть ощущение кризиса жанра. Поэтому я буду продолжать работать, но довольно точечно», — заявила собеседница 360.ru.

Новые ниши в журналистике

Журналист пояснила, что хочет переждать бурю, когда одних и тех же людей опрашивают и все это выливается в бесконечный поток.

«Я пытаюсь находить какие-то новые ниши и очень горжусь теми новостями, которые мы делаем. Считаю, что они профессионального качества и со своей подачей. Мы сделали линейку программ о красоте, тоже очень удачную, и сейчас работаем еще над одной», — поделилась Собчак.

Она заявила, что выстраивает свой YouTube-канал в формате телевидения, разбивая сегменты по разным направлениям. Зрители, по словам журналиста, хорошо приняли публикацию документальных фильмов и специальных репортажей. Следующим шагом станут вещи о стиле жизни.

О любви к героям интервью

Рассказывая о своих интервью, Собчак подчеркнула, что любит всех героев, даже тех, с кем в жизни у нее неприязненные отношения. Она пояснила, что во время съемок чувствует себя хирургом, который не знает, сложная или простая операция ему предстоит.

«Когда я исследую человека, у меня другое совершенно ощущение <…> Поэтому я всегда говорю своим гостям, что профессиональный интервьюер и сам в процессе будут иметь огромное количество открытий», — пояснила журналист.

Она добавила, что не старается вытаскивать из собеседника что-то плохое, так получается само, когда человек притворяется не тем, кем является на самом деле. Поэтому срывание накопленных масок очень важно, чтобы показать то, что под ними скрыто.

На своем YouTube-канале журналист Ксения Собчак опубликовала фильм 2018 года об уголовном преследовании отца, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В интервью 360.ru она пояснила, что таким образом борется за его память и ложью, которая его окружила.