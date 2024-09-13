С матери Пригожина сняли санкции ЕС

Евросоюз снял санкции с матери основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты. Также ограничения отменили в отношении Никиты Мазепина — автогонщика и сына бизнесмена Дмитрия Мазепина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ ЕС.

«Следующие фигуранты исключены из списков: Виолетта Пригожина, Никита Дмитриевич Мазепин», — указали в документе.

Также из санкционных списков исключили пять умерших человек. В отношении Виолетты Пригожиной ввели ограничения в марте прошлого года. Санкции против Мазепина ввели весной 2022 года. Он попал в этот список из-за «связей с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

На прошлой неделе американские власти ввели санкции против девяти российских судов. Речь идет о кораблях «Борис Кустодиев», «Композитор Харманинов», «Закамск» и другие торговых кораблях под флагом РФ.