США расширили антироссийские санкции

Власти США решили ввести санкции против девяти судов под флагом России. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.
Также Соединенные Штаты объявили о санкциях против иранской авиакомпании Iran Air. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен назвал поводом для ограничений сотрудничество с Россией.
Кроме того, о санкциях сообщили и власти Великобритании. В документах указали, что заморозке подлежат активы юридических лиц, имеющих отношение к ВКС России.
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