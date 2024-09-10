США расширили антироссийские санкции

Власти США решили ввести санкции против девяти судов под флагом России. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

Также Соединенные Штаты объявили о санкциях против иранской авиакомпании Iran Air. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен назвал поводом для ограничений сотрудничество с Россией.

Кроме того, о санкциях сообщили и власти Великобритании. В документах указали, что заморозке подлежат активы юридических лиц, имеющих отношение к ВКС России.