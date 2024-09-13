С бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина сняли санкции ЕС

Бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина исключили из санкционных списков Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Санкции против Мазепина ввели в марте 2022 года. Основанием назвали «связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».

Помимо этого, санкции сняли с Виолетты Пригожиной — матери бизнесмена и основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Женщину внесли в санкционные списки в марте 2023 года.