С бывшего гонщика «Формулы-1» Никиты Мазепина сняли санкции ЕС
Бывшего гонщика «Формулы-1» Никиту Мазепина исключили из санкционных списков Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости».
Санкции против Мазепина ввели в марте 2022 года. Основанием назвали «связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом».
Помимо этого, санкции сняли с Виолетты Пригожиной — матери бизнесмена и основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Женщину внесли в санкционные списки в марте 2023 года.
Завод товаров для садоводства в Шатуре увеличил эффективность по нацпроекту
Офисы МФЦ оказали почти 3 миллиона услуг жителям Подмосковья с начала года
Молдавские фрукты и овощи вернулись на российский рынок
Спорткомплекс построили при школе № 2 в Егорьевске
Погода в ночь на 13 сентября в Москве побила тепловой рекорд
Фестиваль волейбола пройдет в Одинцове 14 сентября
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте