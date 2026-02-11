С дочери Хуснуллина потребовали 2 млн рублей за услуги вахтера в Казани

В одном из ТСЖ Казани с дочери вице-премьера Марата Хуснуллина потребовали почти два миллиона рублей за услугу вахтера. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

У 34-летней Алины Киреевой в доме на улице Чистопольской в собственности есть жилое помещение площадью более 2,3 тысячи «квадратов». Дочери зампреда правительства России принадлежит весь первый этаж, часть подвала и несколько помещений на втором этаже, которые она сдает в аренду.

«В ТСЖ утверждают, что женщина не платит за вахтера‑диспетчера с 2021 года. В ответ собственница заявляет, что в договоре нет такой услуги», — пояснил источник канала.

В 2016-м с Киреевой уже пытались взыскать долг 1,5 миллиона за коммуналку. Стороны заключили соглашение, по которому дочь Хуснуллина выплатила 715 тысяч рублей. Оставшуюся сумму так и не смогли взыскать.

«В соглашении есть перечень услуг, которые ТСЖ предоставляет. Среди них услуга „вахтер‑диспетчер“ не значится, а новый договор ТСЖ с Киреевой не заключали. Поэтому собственница нежилого помещения не платит по счетам», — добавил собеседник Baza.

ТСЖ настаивает на погашении долга и продолжает судиться с Киреевой. Сама она заседания не ходит, к тому же полгода не живет в России.

