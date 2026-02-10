Юрист Хаминский предупредил, что судебные приставы могут изъять питомца за долги хозяина

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT объяснил, что судебные приставы могут изъять питомца за долги хозяина, если животное используется как инструмент бизнеса или является предметом залога.

По словам специалиста, закон рассматривает домашних животных как имущество, которое может быть изъято по долгам гражданина, однако на обычных домашних питомцев распространяется «имущественный иммунитет», и приставы не заберут их в счет погашения долгов.

«В то же время, если животное является инструментом бизнеса, например породистая собака, используемая для племенного разведения и приносящая доход, то она может быть расценена ценным активом и изъята», — подчеркнул Хаминский.

Также будет изъято животное, которое является предметом залога по кредиту. Иммунитет не распространяется и на сельскохозяйственных животных, если они не являются единственным источником пропитания.

Юрист порекомендовал должникам, к которым пришли приставы, сразу заявить, что животное — член семьи и домашний компаньон, который не используется в коммерческих целях. Если животное все же пытаются забрать, это необходимо зафиксировать в акте описи и обжаловать действия пристава в суде или в административном порядке в течение десяти дней.